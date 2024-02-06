Россияне бросились досрочно гасить кредиты

В 2023 году россияне чаще гасили потребительские кредиты досрочно. Доля досрочных погашений составила 21% против 18% в 2022 году и 9-9,5% в 2020-2021 годах, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».