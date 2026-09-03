В «Яндекс Картах» появились «Разговорчики» на всех АЗС

Сервис «Яндекс Карты» внедрил новую функцию «Разговорчики» на всех автозаправочных станциях (АЗС), позволяющую не только узнавать о наличии топлива и очередях, но и обмениваться информацией между водителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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