7 важных признаков психологической старости и как ее отсрочить.Каждый знает людей, которые в 60 лет активные и жизнерадостные, вечно спешащие по делам, и рядом с ними есть 30-летние, у которых с лица не сходит скука, им нет дела до любых событий.