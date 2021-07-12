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7 важных признаков психологической старости и как ее отсрочить

7 важных признаков психологической старости и как ее отсрочить

7 важных признаков психологической старости и как ее отсрочить.Каждый знает людей, которые в 60 лет активные и жизнерадостные, вечно спешащие по делам, и рядом с ними есть 30-летние, у которых с лица не сходит скука, им нет дела до любых событий.

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