Ночью под Астраханью горел многоквартирный дом

Пожарным пришлось эвакуировать жильцов и час потратить на полную ликвидацию огня. Сегодня в 00:29 в Главное управление МЧС по Астраханской области поступило сообщение из Приволжского района: в микрорайоне «Юность» села Яксатово загорелось подсобное помещение на 4-ом этаже многоквартирного жилого дома.