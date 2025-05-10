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Хачанов о том, что в Риме обыграл сына чемпиона мира по футболу 1986 года: «Думал, что это просто однофамилец»

Хачанов о том, что в Риме обыграл сына чемпиона мира по футболу 1986 года: «Думал, что это просто однофамилец»

Он обыграл аргентинца 6:4, 5:7, 6:1. – Вам как человеку, неравнодушному к футболу, фамилия Бурручага, наверное, что-то говорит? – Я не знал, если честно, что это его отец.

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