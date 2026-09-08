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Музейные грабители украли картины Ренуара на юге Франции

Музейные грабители украли картины Ренуара на юге Франции

www.globallookpress.com/Wu Huiwo/XinHua Неизвестные похитили четыре картины из музея Огюста Ренуара в коммуне Кань-сюр-Мер на юге Франции.

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