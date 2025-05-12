ВСУ, пытаясь локализовать потери в ДНР, стягивают бойцов, обученных на Западе

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. ВСУ пытаются локализовать политически и географически важные потери в ДНР, стягивая под Красный Лиман, Славянск, Краматорск подразделения, которые проходили обучение во Франции, в Англии и Чехии.
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