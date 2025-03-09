Финал военно-патриотического конкурса «Гренадёр» прошёл в ЕкСВУ

Участники продемонстрировали свои навыки по основам военной службы, знанию истории Отечества и Вооружённых Сил Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Сотрудники МВД России задержали подозреваемых в серии краж у пенсионеров
- Полиция Красноярского края задержала наркогастролера из Еврейской автономной области за попытку сбыта кокаина и гашиша
- Расчеты ударных БпЛА батальона спецназначения 51-й общевойсковой армии уничтожают технику и личный состав ВСУ на территории ДНР
Свежие комментарии