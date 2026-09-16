Брат Билли Айлиш и другие артисты отказались от тура Эда Ширана

Эд Ширан © Keystone Press Agency/Global Look Press Звездные артисты отказались от участия в туре Эда Ширана после того, как американского рэпера Macklemore исключили из его программы на фоне пропалестинских высказываний.
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