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Газета.ру

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Брат Билли Айлиш и другие артисты отказались от тура Эда Ширана

Брат Билли Айлиш и другие артисты отказались от тура Эда Ширана

Эд Ширан © Keystone Press Agency/Global Look Press Звездные артисты отказались от участия в туре Эда Ширана после того, как американского рэпера Macklemore исключили из его программы на фоне пропалестинских высказываний.

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