Невскому проспекту уделят особое внимание

Северная столица реализует масштабную региональную программу капитального ремонта в многоквартирных домах, общий объём которой за пять лет вырос более чем вдвое: с 16 млрд рублей в 2021 году до 36 в 2025-м.
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