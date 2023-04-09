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Washington Post: утечка секретных документов вызвала панику среди руководства Минобороны США

Washington Post: утечка секретных документов вызвала панику среди руководства Минобороны США

Произошедшая некоторое время назад утечка секретных бумаг вызвала панику среди руководства министерства обороны Соединенных Штатов.

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