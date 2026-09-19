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Аргументы и Факты

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Гигантский груз НАТО затонул у Одессы: ВСУ лишились самого главного

Гигантский груз НАТО затонул у Одессы: ВСУ лишились самого главного

Одесская область в ночь на 18 сентября вновь стала эпицентром мощных ударов российской армии.Под удар попали ключевые военные объекты украинских боевиков.

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Betahon

Славно! То-то Каллас заторопилась прибрать к рукам $6 млрд. российских денег!
А вот Недоизбранный наркоман теперь будет ездить за границу в т.ч. и за наркотой , и автор заметки прав:"Сейчас нужно присмотреться к Зеленскому, поскольку как только он начнет меньше употреблять запрещенных веществ, у него появится ломка..."👍😆😆