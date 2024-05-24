Косить ворье косой

Видать пользуешься возможностью? Но сколько веревочке не виться, а конец будет.....! Уверен, что у тебя в камере телевизор поставят? 😅

СЕРГЕЙ Лютов

Было бы "интересы России побоку" - 90е вспоминали бы с придыханием, а не с содроганием! Вы либо молоды, либо глупы - Путину достались развалины России, а сейчас ЭТО земля и небо. Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Подтверждение моим словам - вотум доверия россиян Президенту - 85%!