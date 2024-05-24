Косить ворье косой ⚡️Арестованный генерал Вадим Шамарин, по версии следствия, получил взятку в 36 млн рублей от руководства одного из предприятий за увеличение закупок продукции для Минобороны (с) СК РФ ⚡️Предполагаемые взяткодатели в деле генерала Шамарина - гендиректор и главный бухгалтер "Пермского телефонного завода "Телта", они арестованы (с) СК РФ Ситуация проясняется.
Косить ворье косой
Комментарии
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Galina Bobryasheva
Видать пользуешься возможностью? Но сколько веревочке не виться, а конец будет.....! Уверен, что у тебя в камере телевизор поставят? 😅
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6 час.
СЕРГЕЙ Лютов
Было бы "интересы России побоку" - 90е вспоминали бы с придыханием, а не с содроганием! Вы либо молоды, либо глупы - Путину достались развалины России, а сейчас ЭТО земля и небо. Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается. Подтверждение моим словам - вотум доверия россиян Президенту - 85%!
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5 час.
Nikolay Stepanov
И всё таки трибунал нужен
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3 час.
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