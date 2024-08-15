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Не допустить беспечности. Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого

Не допустить беспечности. Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не застрахован. Но это не так. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил безопасности.

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