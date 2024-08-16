Хабаровчанина осудили за госизмену

Хабаровский краевой суд вынес приговор 29-летнему жителю Хабаровска, Баценину А.Д., признав его виновным в государственной измене и назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
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