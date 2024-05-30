В Новосибирске адвокат пойдёт под суд за разглашение данных следствия об убийстве на пляже "Бумеранг"

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд.В прокуратуре Новосибирской области утвердили обвинительное заключение в отношении адвоката, который разгласил данные следствия по уголовному делу об убийстве 16-летнего парня на пляже "Бумеранг".