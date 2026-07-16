"ВК" начал рассылать администраторам групп сообщения о переводе платформы с домена .com на .ru. 🔹Пользователям ничего особенного делать не надо.
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"ВК" начал рассылать администраторам групп сообщения о переводе платформы с домена .com на .ru. 🔹Пользователям ничего особенного делать не надо.