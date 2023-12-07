Набиуллина предостерегла от «порочного круга» избытка льготных госпрограмм

РИАМО - 7 дек. Глава Банка России Эльвира Набиуллина На форуме ВТБ «Россия зовет!» предостерегла от непредсказуемых последствий избытка льготных госпрограмм, называя такую ситуацию «путем в тупик», пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии