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Набиуллина предостерегла от «порочного круга» избытка льготных госпрограмм

Набиуллина предостерегла от «порочного круга» избытка льготных госпрограмм

РИАМО - 7 дек. Глава Банка России Эльвира Набиуллина На форуме ВТБ «Россия зовет!» предостерегла от непредсказуемых последствий избытка льготных госпрограмм, называя такую ситуацию «путем в тупик», пишет ТАСС.

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