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Царьград

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Автомобили Kia, VW и Toyota: каждый второй отзыв в России с 2022 года

Автомобили Kia, VW и Toyota: каждый второй отзыв в России с 2022 года

С 2022 года в России Kia, Volkswagen и Toyota стали лидерами по отзывам. На их долю приходится 46% всех отозванных машин.

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