Москва продолжит модернизацию инженерно-коммунальной инфраструктуры — Собянин

В столице реализуется стратегия развития коммунальной инфраструктуры Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о стратегии развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, определяющей перспективы расширения и роста систем электро-, водо- и теплоснабжения, исполнения проектов в сфере энергосбережения и строительства новых котельных и очистных сооружений.