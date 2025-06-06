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Стыд и срам за наши налоги: о костюме гениталий в День защиты детей в Новгороде и размышлениях Бориса Корчевникова по этому поводу

Стыд и срам за наши налоги: о костюме гениталий в День защиты детей в Новгороде и размышлениях Бориса Корчевникова по этому поводу

Интересная жизнь с Vera Star Похоже, некоторых артистов прошлые скандалы ничему не учат. Ровно год назад в Уфе, в День защиты детей, Ольга Бузова вышла на сцену в вызывающем наряде и вызвала волну негодования.

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