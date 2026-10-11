В Курске заменили аварийный участок канализации на Орловской

Заменили 25 метров изношенной трубы диаметром 225 мм, теперь управляющей компании предстоит переложить внутридомовую систему канализации для полного устранения подтоплений.
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