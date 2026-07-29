Больницы Подмосковья изучили опыт работы эндоскопической службы в Домодедове

В Домодедовской больнице прошла встреча с участием делегации, в которую вошли представители Минздрава Подмосковья, Центральной клинической больницы гражданской авиации, а также главные врачи Химкинской и Солнечногорской больниц.
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