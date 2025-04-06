В Госдуме предложили наказывать за использование ИИ в преступных целях

Депутаты Государственной Думы (ГД) от фракции «Справедливая Россия — За правду» в понедельник, 7 апреля, внесут законопроект, предлагающий признать использование искусственного интеллекта (ИИ) в преступных целях отягчающим обстоятельством.
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