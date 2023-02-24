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Китай скупает почти всю нефть в США

Китай скупает почти всю нефть в США

Как и предсказывалось экспертами, восстанавливаясь после окончания эпидемии ковид, Китай начал активно скупать огромные объемы сырой нефти по всему миру, стимулируя оживление не только внутреннего рынка, но и международной энергетической сферы.

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