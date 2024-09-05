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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Победителям Кубка Содружества будут вручать медали, покрытые 24-каратным золотом

Об этом рассказал исполнительный директор Союза биатлонистов России Александр Пак. «С нового сезона победителям среди мужчин и женщин будет вручаться не только Большой хрустальный глобус, но и денежные средства в размере одного миллиона рублей.

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