Если в контракте самовывоз, это и значит самовывоз. Пашиняна уличили в обмане

Пашинян и российское вооружение: акт второй. «Чего на зеркало пенять, коль рожа крива!». Вот и стало понятно, почему армяне, утверждая, что заказав в России оружие и заплатив за него деньги, но так его и не получив, тем не менее решили не судиться с Москвой.