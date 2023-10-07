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Космические лазеры NASA: первая линия обороны Земли от катастрофических столкновений с космическим мусором

Космические лазеры NASA: первая линия обороны Земли от катастрофических столкновений с космическим мусором

NASA в сотрудничестве с Университетом Западной Виргинии разрабатыввают многофункциональную систему космических лазеров, которая будет способна защитить космические активы страны от катастрофических столкновений и других потенциальных космических угроз.

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