На Алтае 22-летний водитель сбил ребенка

Автомобилист не уступил дорогу восьмилетней девочке, когда та переходила проезжую часть по пешеходному переходу В Горно-Алтайске 22-летний водитель на Toyota Corolla сбил восьмилетнюю жительницу Кемерова, сообщили в МВД Республики Алтай.