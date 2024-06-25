На Алтае 22-летний водитель сбил ребенка

Автомобилист не уступил дорогу восьмилетней девочке, когда та переходила проезжую часть по пешеходному переходу В Горно-Алтайске 22-летний водитель на Toyota Corolla сбил восьмилетнюю жительницу Кемерова, сообщили в МВД Республики Алтай.
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