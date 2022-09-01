Цены на газ и электроэнергию в Европе снизились

Биржевые цены на газ и электроэнергию в Европе резко снизились, сообщает EADaily. По данным платформы EEX, спотовые поставки на день вперёд на бирже TFF подешевели более чем на четверть — с 3276 долларов до 2415 долларов за тысячу кубометров.