WAFA: ВС Израиля вошли в деревни Западного берега и установили военный пост

Израиль усилил военный контроль на Западном берегу.Стало известно, что израильские власти после массированной атаки со стороны сектора Газа приняли решение об усилении военного контроля на Западном берегу, а именно на территории к западу от города Дженин.
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