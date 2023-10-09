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WAFA: ВС Израиля вошли в деревни Западного берега и установили военный пост

WAFA: ВС Израиля вошли в деревни Западного берега и установили военный пост

Израиль усилил военный контроль на Западном берегу.Стало известно, что израильские власти после массированной атаки со стороны сектора Газа приняли решение об усилении военного контроля на Западном берегу, а именно на территории к западу от города Дженин.

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