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Миллер об «Ак Барсе»: «Молодые ребята добавят команде резкости и остроты. Все голодны до игры и хотят попасть в состав»

Защитник « Ак Барса » Митчелл Миллер поделился мнением об изменениях в составе. Казанскую команду покинули Дмитрий Яшкин, Нэйтан Тодд, Александр Барабанов и другие игроки.

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