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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Овечкин вышел на 66-е место в истории НХЛ по числу ассистов (680), обогнав Бобби Смита и Рэя Уитни

Капитан «Вашингтона» сделал результативную передачу в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (2:6).

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