РУССКИЕ "ОНИКСЫ" ШЕПЧУТ О КАПИТУЛЯЦИИ, А КРЫМСКИЙ МОСТ СТАЛ ПРОКЛЯТИЕМ КИЕВА

EB

Elena Boyer

Смешно как Россия всё надеется что НАТО не вступит в конфликт. А между тем молодёжь в Европе готовят морально всеми методами к войне с Россией. Тв с утра до ночи голосят об России тиране и агрессоре и все какие можно заводы переключаются на производство оружия. Не будьте наивными! Времена будут ещё более тяжелыми если вы проявите малодушие. Запад отстанет только в проявлении силы и последовательности с вашей стороны. Он вас просто хочет задавить и поделить все между собой, даже не сомневайтесь. Другой вопрос что он может действительно оказаться сильнее, и поэтому надо смирить ваши апетиты, хоть и вы боретесь за правое дело... Надо было в 14-ом году защитить армией Украину от соросятской революции, а теперь поздновато, Украина пропала...