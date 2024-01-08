Армия Израиля приступила к третьему этапу войны в секторе Газа. Этот этап подразумевает ограниченные рейды на объекты ХАМАС на севере сектора Газа, где, по версии израильской армии, уже разрушена военная инфраструктура организации.
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