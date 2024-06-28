Telegraf: вратарь сборной Сербии по футболу устроил драку в баре Мюнхена

Инцидент с участием вратаря сборной Сербии по футболу Вани Милинковича-Савича произошел в одном из мюнхенских баров перед встречей со сборной Дании в рамках чемпионата Европы, сообщает Telegraf со ссылкой на источник.
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