Мать двух малышей, сгинувших в огне под Челябинском, требуют отправить в психбольницу

В суд направили уголовное дело о гибели маленьких детей на пожаре в Сосновском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Сосновского района утвердило постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 38-летней местной жительницы, в состоянии невменяемости бросившей своих детей дома.