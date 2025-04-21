Минпромторг анонсировал введение льгот на автокредит для семей с детьми

В России вновь появится возможность оформления льготного кредита на покупку автомобиля для семей с детьми, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов во время презентации новой модели Lada Iskra на заводе в Тольятти.
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