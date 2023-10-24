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Рамасвами: Помощь Киеву приближает крупный конфликт между РФ и США

Рамасвами: Помощь Киеву приближает крупный конфликт между РФ и США

Поддержка Украины со стороны американских властей приближает третью мировую войну. Об этом в интервью журналисту Стивену Гарднеру заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами.

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