Клэбо о сообщениях российских болельщиков в соцсетях: «Негативные комментарии не читаю. А если написано по-русски, не парюсь переводить»

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клэбо вспомнил марафон на ЧМ-2021 в Оберстдорфе, а также высказал мнение об изменениях в правилах контактной борьбы и сообщениях российских болельщиков.
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