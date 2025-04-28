NEWS.ru РИА Новости Депутата Госдумы Михаила Матвеева необходимо признать персоной нон грата, заявил парламентарий Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.
Назрел новый конфликт? Киргизский МИД призвали признать персоной нон грата российского депутата
Комментарии
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Виктор Гайдуков
Москва доигралась в поддавки с бывшими союзными республиками. Они, видите-ли опасаются окрика Лондона, а должны бояться не окрика, а просто недовольства Москвы! Их.экономика держится на уступках Москвы и они к этому привыкли. А кто виноват?
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13 час.
юф
юра федулов
Блин, научили в свое время их грамоте на свою голову, а теперь расхлебываем...
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Просто в Киргизии похоже прямо таки выпрашивают, чтобы Россия депортировала как можно больше киргизов, но обязательно обосновав причины с учетом нарушения российских законов и миграционных в том числе. Надо удовлетворить их пожелания раз им так хочется... чо мелочиться?
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12 час.
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