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    ТМ Просто в Киргизии похоже прямо таки  выпрашивают, чтобы Россия депортировала как можно больше киргизов, но обязате...Назрел новый конф...
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Назрел новый конфликт? Киргизский МИД призвали признать персоной нон грата российского депутата

Назрел новый конфликт? Киргизский МИД призвали признать персоной нон грата российского депутата

NEWS.ru РИА Новости Депутата Госдумы Михаила Матвеева необходимо признать персоной нон грата, заявил парламентарий Жогорку Кенеша Дастан Бекешев.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Москва доигралась в поддавки с бывшими союзными республиками. Они, видите-ли опасаются окрика Лондона, а должны бояться не окрика, а просто недовольства Москвы!  Их.экономика держится на уступках Москвы и они к этому привыкли. А кто виноват?
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13 час.
юф
юра федулов
Блин, научили в свое время их грамоте на свою голову, а теперь расхлебываем...
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13 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Просто в Киргизии похоже прямо таки  выпрашивают, чтобы Россия депортировала как можно больше киргизов, но обязательно обосновав причины с учетом нарушения  российских законов и миграционных в том числе. Надо удовлетворить их пожелания раз им так хочется... чо мелочиться?
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12 час.
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