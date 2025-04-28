Виктор Гайдуков Москва доигралась в поддавки с бывшими союзными республиками. Они, видите-ли опасаются окрика Лондона, а должны бояться не окрика, а просто недовольства Москвы! Их.экономика держится на уступках Москвы и они к этому привыкли. А кто виноват?

юф юра федулов Блин, научили в свое время их грамоте на свою голову, а теперь расхлебываем...