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Свежие комментарии

  • Garry
    за год? за 10 лет? кой придурок все это пишет?Минтранс оценил р...

Повышение пенсий, арктическая ипотека и доступное банкротство. Что изменится в России в ноябре 2023 года

Повышение пенсий, арктическая ипотека и доступное банкротство. Что изменится в России в ноябре 2023 года

С 1 ноября в РФ ожидаются изменения, которые затронут жизнь многих граждан. Кому повысят пенсию, как обновятся условия ипотеки, что ожидать от очередного призыва и кого признают банкротом — в материале «Красного Севера».

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