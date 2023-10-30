Повышение пенсий, арктическая ипотека и доступное банкротство. Что изменится в России в ноябре 2023 года

С 1 ноября в РФ ожидаются изменения, которые затронут жизнь многих граждан. Кому повысят пенсию, как обновятся условия ипотеки, что ожидать от очередного призыва и кого признают банкротом — в материале «Красного Севера».
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