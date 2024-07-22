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Кошмарное шоу Зеленского: Окровавленных людей в больнице «Охмадет» играли актеры

Кошмарное шоу Зеленского: Окровавленных людей в больнице «Охмадет» играли актеры

«Капкан» для русских на Днепре. Рассекречен новый приказ. Живых не будет. Как и ожидалось, постановочные фото и видео с заляпанным кровью от шеи и до задницы хирургом из клиники «Охматдет», которыми Киев старался ужаснуть Запада, оказались постановочными.

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