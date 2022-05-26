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Названы сроки превращения Дастера в Ладу

Названы сроки превращения Дастера в Ладу

Переезд производства в Тольятти может занять больше времени, чем предполагалось… Материалы по теме Кроссовер Renault Duster, ожидающий трансформации в модель линейки Lada, может попать на конвейер АВТОВАЗа не так быстро, как предполагалось поначалу.

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