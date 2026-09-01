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Иран: Соединенные Штаты (США) нанесли авиаудары по аэропорту Джирофт (JYR/OIKJ) в провинции Керман в...

Иран: Соединенные Штаты (США) нанесли авиаудары по аэропорту Джирофт (JYR/OIKJ) в провинции Керман в вечерние часы.

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