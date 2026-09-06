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Удары ракетных войск и авиации: ВС РФ поразили транспортно-логистическую инфраструктуру Украины и цеха производства БПЛА

Удары ракетных войск и авиации: ВС РФ поразили транспортно-логистическую инфраструктуру Украины и цеха производства БПЛА

Российские войска поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, цеха производства, места хранения БПЛА и комплектующих к ним, сообщает Минобороны.

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