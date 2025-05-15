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Детский сад в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе поставили на кадастр

Детский сад в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе поставили на кадастр

Детский сад в жилом комплексе «Южная Битца» Ленинского округа поставили на кадастровый учет. Трехэтажное здание площадью 4,9 тысячи квадратных метров построено с уникальным дизайном в стиле картин нидерландского художника Пита Мондриана.

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