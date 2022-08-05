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Евгению Семененко присвоено звание мастера спорта международного класса

Фигуристу Евгению Семененко присвоено звание «Мастер спорта России международного класса». Соответствующий документ подписал министр спорта РФ Олег Матыцин.

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