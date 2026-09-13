«Спартак» вернул себе второе место, разгромив «Ростов». Жедсон забил впервые за 5 месяцев

«Спартак» на домашней «Лукойл Арене» в Москве разгромил «Ростов» - 3:0 в матче 8-го тура РПЛ. Красно-ьелые вернули себе вторую строчку в турнирной таблице, опережая «Динамо» и ЦСКА (по 16 очков) по дополнительным показателям.