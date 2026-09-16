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Аргументы недели

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Роботехническая триада. Что это?

Роботехническая триада. Что это?

Учёные Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке готовят испытания робототехнического комплекса, в котором подводные, надводные и воздушные беспилотники будут работать как единая система.

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